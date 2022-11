Sindaco Pantelleria da Calderoli, confronto su problemi isole piccole

Incontro con Vincenzo Vittorio Campo e assessore Leonardo Ferreri

Roma, 15 nov. (askanews) – “Questa mattina ho avuto un incontro presso il mio ministero con il sindaco di Pantelleria, Vincenzo Vittorio Campo, e con il suo assessore Leonardo Ferreri. Nel corso dell’incontro sono state affrontate le principali problematiche delle piccole isole, da quelle generali dovute alla marginalità geografica e all’essere territorio di confine fino a quelle contingenti legate al caro energia e al caro carburante, rincari che determinano un differenziale di costo più gravoso rispetto agli enti locali della terra ferma”. Così il ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Roberto Calderoli.

“Ho ricordato agli amministratori di Pantelleria che il gruppo della Lega al Senato ha anche promosso un emendamento nel DL Aiuti bis per la costituzione della Zona Franca Doganale nei territori dei Comuni di Lampedusa e Linosa e di Pantelleria. Nell’esercizio delle mie deleghe come Ministro per gli Affari Regionali e l’Autonomia mi sono impegnato a riprendere in mano questo dossier per cercare di dare risposte concrete a partire dai prossimi provvedimenti finanziari”, ha concluso.

