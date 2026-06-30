martedì, 30 Giugno , 26

Mondiali, oggi Messico-Ecuador: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Il Messico sfida l'Ecuador ai sedicesimi...

Wimbledon, domani Sinner-Borges al secondo turno: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo a...

Sanità, il ‘Teddy bear hospital’ della Lum al Villaggio della Salute

(Adnkronos) - Domani 1 e giovedì 2 luglio,...

Università, Lucia Altucci prima Rettrice ateneo ‘Luigi Vanvitelli’

(Adnkronos) - Lucia Altucci sarà la prima Rettrice...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSindrome di Rett, il primo luglio il talk su bisogni, prospettive e...
sindrome-di-rett,-il-primo-luglio-il-talk-su-bisogni,-prospettive-e-priorita
Sindrome di Rett, il primo luglio il talk su bisogni, prospettive e priorità
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sindrome di Rett, il primo luglio il talk su bisogni, prospettive e priorità

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Una malattia rara e complessa, ma anche una comunità di pazienti, famiglie, clinici e associazioni che chiede maggiore attenzione, percorsi di cura adeguati e risposte concrete. Sono i temi del digital talk ‘Sindrome di Rett: bisogni, prospettive e priorità emergenti dall’Europa all’Italia’, online domani, 1 luglio, sui canali web e social di Adnkronos. La sindrome di Rett è una grave malattia neurologica rara che colpisce prevalentemente le bambine che si riconoscono in una descrizione speciale – le bimbe dagli occhi belli – perché riescono a comunicare bisogni ed emozioni con un’intensa espressività nello sguardo. In Italia si stima che siano tra 1.500 e 2.000 le persone che convivono con questa condizione caratterizzata da bisogni assistenziali complessi e da un forte impatto sulla qualità della vita delle famiglie. 

Al centro del confronto – promosso da Adnkronos in collaborazione con Acadia – ci sono i contenuti del recente Libro Bianco sulla sindrome di Rett, presentato al Parlamento europeo con il contributo di associazioni pazienti, comunità scientifica e istituzioni, per individuare le principali priorità e le azioni necessarie a migliorare diagnosi, presa in carico, ricerca e accesso alle cure.  

Intervengono al dialogo, Aglaia Vignoli, professore associato di Neuropsichiatria infantile dell’Università degli Studi di Milano e direttore del dipartimento di Neuropsichiatria infantile dell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, e Giulia Prato, neuropsichiatra dell’Uoc Neuropsichiatria infantile dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova. In collegamento ci sono i rappresentanti delle principali associazioni italiane impegnate a supporto delle persone con sindrome di Rett e delle loro famiglie: Cristiana Mantovani (Airett), Simona Piccolo (ConRett Ets), Salvatore Franzè (Pro Rett Ricerca) e Adriana Russo (Noi Insieme Rett). L’appuntamento è l’occasione per approfondire le sfide ancora aperte e le prospettive future per una patologia rara che richiede un approccio integrato tra ricerca, assistenza e politiche sanitarie. 

 

 

Previous article
Gb, maxi piano per la difesa: 15 miliardi in più e spesa fino al 4,2% del Pil
Next article
Imprese, Frega (Pmi Italia): “Italia più attrattiva, aziende investono su talenti”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mondiali, oggi Messico-Ecuador: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Il Messico sfida l'Ecuador ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Nella notte tra oggi, martedì 30 giugno, e domani, mercoledì 1...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Wimbledon, domani Sinner-Borges al secondo turno: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2026. Domani, mercoledì 1 luglio, il fuoriclasse azzurro affronta Nuno Borges nel secondo turno dello...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanità, il ‘Teddy bear hospital’ della Lum al Villaggio della Salute

(Adnkronos) - Domani 1 e giovedì 2 luglio, all’interno dell’evento Bnl per Telethon presso la Caserma Picca di Bari, l’Università Lum porterà un’attività speciale...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Università, Lucia Altucci prima Rettrice ateneo ‘Luigi Vanvitelli’

(Adnkronos) - Lucia Altucci sarà la prima Rettrice dell'università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli. Si sono concluse oggi le votazioni per il rinnovo...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.