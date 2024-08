singapore-airlines-nomina-aswin-k-nuovo-general-manager-italia

Roma, 26 ago. (askanews) – Singapore Airlines ha annunciato la nomina di Aswin K come General Manager ltalia. Aswin K succede a Dale Woodhouse, che ha assunto un nuovo ruolo all’interno della compagnia aerea dopo aver guidato il mercato italiano dal 2019.

Aswin K – informa una nota – vanta 10 anni di esperienza nel settore, maturati nel corso della sua carriera in Singapore Airlines: dal 2014, infatti, ha ricoperto diverse posizioni di crescente responsabilità all’interno della compagnia aerea.

Aswin K ha iniziato la sua carriera come Aviation Network Analyst nel 2014, diventando nel 2018 Regional Marketing Manager West Asia & Africa e ricoprendo successivamente il ruolo di Manager Karnataka, Telangana & Andhra Pradesh nell’India del Sud dal 2018 al 2021. In seguito, è stato nominato General Manager Gulf & Middle East fino all’inizio del 2024.

“È un onore guidare il nostro team in Italia, un mercato che è parte integrante del network di Singapore Airlines da oltre 50 anni. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con lo staff e i partner del settore per consolidare la forte presenza di Singapore Airlines in Italia. Oltre a una flotta e a prodotti innovativi, un servizio eccezionale e un ampio network, Singapore Airlines offre comode connessioni attraverso il nostro Hub di Singapore. Sono impaziente di accogliere a bordo dei nostri voli i passeggeri in partenza dall’Italia e pronti a esplorare le innumerevoli destinazioni del nostro network” ha dichiarato Aswin K, General Manager Italia di Singapore Airlines.

Aswin K ha conseguito un Master’s degree presso l’Università di Cambridge nel 2014, con specializzazione in Finanza ed Economia.