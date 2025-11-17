lunedì, 17 Novembre , 25

Sinner a “Che tempo che fa” dopo la vittoria alle ATP Finals

Sinner a “Che tempo che fa” dopo la vittoria alle ATP Finals

“Giocare davanti a pubblico italiano è incredibile

Milano, 17 nov. (askanews) – Al termine del match vinto contro Alcaraz grazie al quale ha conquistato le ATP Finals, Sinner è intervenuto a sorpresa in collegamento a Che Tempo Che Fa, accolto da un grande applauso del pubblico.”Le ATP sono l’ultimo torneo dell’anno, si gioca contro i migliori otto della stagione e per me, che sono italiano, giocare davanti al pubblico italiano è stato incredibile – ha detto – È stata una settimana fantastica: ho sempre giocato ad altissimo livello, sono partito bene e finire con questa energia, con tutto questo movimento fuori dal campo, è davvero incredibile. Finire l’anno così ti godi ancora di più le vacanze dopo. Allo stesso tempo so che ci sarà tanto lavoro da fare, ma in questo momento sono tanto, tanto felice”.

