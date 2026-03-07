sabato, 7 Marzo , 26

Obama attacca Trump: “Ogni giorno un assalto alle nostre istituzioni democratiche”

(Adnkronos) - Barack Obama attacca Donald Trump. "Viviamo...

Roma, 23enne su auto a noleggio non si ferma all’alt e si schianta contro autobus

(Adnkronos) - Senza patente a bordo di un’auto...

Ferrari, delusione dopo qualifiche Gp Australia: “Mercedes di un altro pianeta”

(Adnkronos) - Delusione Ferrari nelle qualifiche del Gran...

Ascolti tv, ‘The Voice Generations’ conquista il prime time

(Adnkronos) - Vittoria di Rai1 nel prime time...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSinner, a Indian Wells vince anche... il nuovo kit: "10 e lode"
sinner,-a-indian-wells-vince-anche…-il-nuovo-kit:-“10-e-lode”
Sinner, a Indian Wells vince anche… il nuovo kit: “10 e lode”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sinner, a Indian Wells vince anche… il nuovo kit: “10 e lode”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) –
Esordio vincente e nuovo kit per Jannik Sinner a Indian Wells. Oggi, sabato 7 marzo, il tennista azzurro ha battuto facilmente in due set il ceco Dalibor Svrcina, che arrivava dalle qualificazioni, con il netto punteggio di 6-1, 6-1. Una partita senza storia, poco più di un allenamento di un’ora per l’azzurro che sul cemento americano ha potuto sfoggiare un nuovo completo che sta facendo impazzire i suoi tifosi. 

A Indian Wells Sinner si è infatti presentato con un nuovo kit, ovviamente griffato Nike: maglietta rosa e pantaloni bianchi, con il cappellino dello stesso colore. Un completo in discontinuità con le ultime scelte, che Jannik aveva ‘criticato’ agli Australian Open prima e a Doha poi, confermando che nei prossimi anni avrebbe avuto più potere decisionale nei propri outfit. 

Il nuovo completo, in ogni caso, ha riscosso grande successo tra tifosi e appassionati: “Kit 10 e lode”, ha scritto un utente su X. “Sono affascinata da questo nuovo completo”, ha scritto un’ammiratrice, seguita da un “finalmente lo hanno vestito con un kit carino”. E ancora: “Kit rosa approvato”, “completo stupendo, come lui”. 

 

Previous article
Mafie, compie 30 anni la legge sull’uso sociale dei beni confiscati
Next article
Ascolti tv, ‘The Voice Generations’ conquista il prime time

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Obama attacca Trump: “Ogni giorno un assalto alle nostre istituzioni democratiche”

(Adnkronos) - Barack Obama attacca Donald Trump. "Viviamo in un momento in cui può essere difficile avere speranza, ogni giorno ci svegliamo con un...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Roma, 23enne su auto a noleggio non si ferma all’alt e si schianta contro autobus

(Adnkronos) - Senza patente a bordo di un’auto a noleggio non si ferma all’alt della polizia e si schianta contro un autobus. E’ successo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ferrari, delusione dopo qualifiche Gp Australia: “Mercedes di un altro pianeta”

(Adnkronos) - Delusione Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio d'Australia. Oggi, sabato 7 marzo, il Mondiale di Formula 1 si è aperto ufficialmente con...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ascolti tv, ‘The Voice Generations’ conquista il prime time

(Adnkronos) - Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con il ritorno di 'The Voice Generations' condotto da Antonella Clerici seguito da...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.