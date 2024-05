sinner:-a-montecarlo-sto-bene,-ci-sono-buone-strutture-e-giocatori

Il campione risponde alle polemiche sulla sua residenza monegasca

Roma, 31 gen. (askanews) – La scelta di Montecarlo come residenza? Questione di strutture e di ambiente secondo Jannik Sinner, in conferenza stampa alla sede della Fitp a Roma, reduce dal trionfo agli Australian Open di Melbourne.”Quando ho fatto 18 anni mi sono allenato a Bordighera con il mio ex allenatore che aveva la residenza a Monaco e mi ha detto di andarci. La cosa più bella di Monaco è che ci sono tanti giocatori con cui ti puoi allenare, ci sono diverse palestre e i campi sono buoni”, ha detto il 22enne campione, numero 4 del mondo.Nei giorni scorsi sono impazzate le polemiche sulla ‘fuga’ di Sinner (e di tanti altri) a Montecarlo, paradiso fiscale. “Onestamente lì mi sento a casa, sto bene lì, ho una vita normale, posso andare al supermercato con zero problemi, quindi sto bene lì” ha concluso Sinner.