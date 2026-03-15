domenica, 15 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSinner accorcia su Alcaraz nel ranking Atp: come cambia la classifica in...
sinner-accorcia-su-alcaraz-nel-ranking-atp:-come-cambia-la-classifica-in-caso-di-successo-a-indian-wells
Sinner accorcia su Alcaraz nel ranking Atp: come cambia la classifica in caso di successo a Indian Wells
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sinner accorcia su Alcaraz nel ranking Atp: come cambia la classifica in caso di successo a Indian Wells

Redazione-web
By Redazione-web

-

9
0

(Adnkronos) – Si gioca oggi, domenica 15 marzo, la finale del Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Oltrea alla coppa per il campione, l’ultimo atto del torneo mette in palio anche punti pesantissimi in ottica ranking Atp, visto che l’azzurro avrà la possibilità di avvicinarsi ancora di più al numero uno Carlos Alcaraz (eliminato ieri in semifinale, proprio dal russo) in caso di trionfo. Ecco come può cambiare la classifica con un successo di Sinner.  

Il primo assist per Sinner è arrivato proprio dal rivale di questa sera. Daniil Medvedev ha eliminato Carlos Alcaraz in semifinale a Indian Wells. Lo spagnolo avrà dunque, alla fine del torneo, gli stessi punti che aveva all’inizio: 13.550, visto che anche l’anno scorso si era fermato in semifinale. 

Jannik, che invece non aveva preso parte al Masters 1000 in California nel 2025, ha già guadagnato punti importanti per accorciare e puntare di nuovo al primo posto del ranking Atp. Grazie alla finale, Sinner è arrivato a 11.050 punti, in caso di trionfo arriverebbe a 11.400. Una distacco di 2150 punti dallo spagnolo.﻿ 

Previous article
Calcio, risultati Serie A: Juve quarta, oggi Milan, Como e Roma
Next article
Guerra in Iran, i pasdaran: “Daremo la caccia a Netanyahu e lo uccideremo”. Trump: “Presto per un accordo. Le sanzioni sul petrolio russo? Torneranno”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Formula 1, Antonelli in lacrime dopo il trionfo nel Gp di Cina: “Lo avevo promesso all’Italia”

(Adnkronos) - Andrea Kimi Antonelli vince il Gp di Cina oggi, domenica 15 marzo, e scrive una pagina di storia dell'Italia in Formula 1....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Formula 1, Antonelli secondo nel Mondiale dietro a Russell: la classifica piloti

(Adnkronos) - Andrea Kimi Antonelli vince il Gp di Formula 1 in Cina, oggi domenica 15 marzo, davanti al compagno di squadra della Mercedes...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Gp Cina, prima vittoria in carriera di Antonelli in Formula 1: l’ordine di arrivo

(Adnkronos) - Andrea Kimi Antonelli fa la storia e vince il Gran Premio di Cina di Formula 1 oggi, domenica 15 marzo. Il...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sinner-Medvedev, oggi finale Indian Wells: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo. Oggi, domenica 15 marzo, il fuoriclasse azzurro affronta Daniil Medvedev nella finale di Indian Wells. Il numero...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.