sinner-alcaraz,-domani-finale-us-open:-quanto-guadagna-il-vincitore-e-come-cambia-il-ranking

Sinner batte Auger-Aliassime e vola in finale agli US Open. Domani sfida con Alcaraz

Sinner soffre ma batte anche Auger-Aliassime e vola in finale agli Us Open – Il match

Sinner, infortunio contro Auger-Aliassime: Jannik chiama il medical time out

Sinner diventa Terminator, in tv nasce il soprannome di Jannik

(Adnkronos) – La sfida infinita tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz torna nella finale degli Us Open 2025. Domani, domenica 7 settembre, il numero uno e il numero 2 del ranking Atp si affrontano nell’ultimo atto dello Slam americano, che oltre al titolo mette in palio anche il primato nella classifica Atp. Ecco quanto guadagnerà il campione degli Us Open e come può cambiare il ranking con la finale.  

Cifre mostruose per gli Us Open 2025. Nel torneo maschile e nel torneo femminile, i due tennisti che riusciranno a conquistare la coppa incasseranno 5 milioni di dollari. Il finalista perdente porterà invece a casa ‘solo’ 2,5 milioni di dollari.  

Come cambierà il ranking Atp dopo la finale degli Us Open tra Sinner e Alcaraz? La vittoria dello Slam vale 2000 punti Atp e il discorso è molto semplice: dovesse confermarsi campione a New York, l’azzurro resterebbe dominatore della classifica. Se a trionfare fosse invece Alcaraz, si concretizzerebbe il sorpasso. Ricordiamo che al momento Carlos è virtualmente numero uno, visto che in classifica è a quota 10840 con i punti accumulati in questi giorni a New York. Sinner è a 10280. La finale mette in palio gli ultimi mille punti dello Slam, poi verrà ufficialmente aggiornato il ranking da lunedì. 

