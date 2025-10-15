mercoledì, 15 Ottobre , 25

Veneto, la mossa di Zaia: “Mi candido capolista in tutte le province”

(Adnkronos) - ''Se sono un problema, allora cercherò...

Sinner, ‘rinascita’ al Six Kings Slam. Jannik torna in campo senza manicotto

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo al...

Usa, da “Amo Hitler” a “camere a gas” per gli avversari, messaggi choc in chat giovani leader Repubblicani

(Adnkronos) - Afroamericani definiti "scimmie"e "popolo del cocomero","camere...

Six Kings Slam, oggi Sinner-Tsitsipas – Il match in diretta

(Adnkronos) - Torna in campo Jannik Sinner. Il...
Sinner: “Alcaraz? Il tennis ha bisogno di certe rivalità”. Poi ‘legge’ la sfida con Djokovic

(Adnkronos) – “È bello tornare a Riad e vedere tanta gente sugli spalti. Il primo incontro non è facile, sono contento della performance di oggi”. Jannik Sinner ha parlato così dopo il successo nei quarti di finale del Six Kings Slam contro Stefanos Tsitsipas. “È un campo indoor strano – ha aggiunto il numero 2 del ranking – perché la palla rimbalza tanto ed è piuttosto rapido, le condizioni non sono facili”.  

L’azzurro affronterà ora in semifinale Novak Djokovic, domani non prima delle 20 ora italiana: “Speriamo tutti che sia una bella partita. Questo è tutto ciò che speriamo. Ci conosciamo molto bene, abbiamo giocato tante volte. È fantastico condividere di nuovo il campo con Novak. Soprattutto qui, davanti a voi. Cercheremo solo di giocare il miglior tennis possibile. Vedremo come andrà. Siamo qui per divertirci, per portare il tennis qui. E vogliamo far divertire anche voi”. 

Jannik ha parlato anche della rivalità con Carlos Alcaraz: “Abbiamo una buona amicizia fuori dal campo. In campo cerchiamo di giocare al meglio delle nostre possibilità. La rivalità è tutto ciò di cui questo sport ha bisogno. In passato abbiamo avuto grandissime rivalità. Ora ci sono nuovi giocatori che stanno emergendo e ci spingiamo al limite”. 

