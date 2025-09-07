domenica, 7 Settembre , 25
sinner-alcaraz-in-campo-ma-stadio-mezzo-vuoto,-‘colpa’-di-trump
Sinner-Alcaraz in campo ma stadio mezzo vuoto, ‘colpa’ di Trump

Sinner-Alcaraz in campo ma stadio mezzo vuoto, ‘colpa’ di Trump

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner-Alcaraz in campo ma stadio mezzo vuoto, 'colpa' di Trump
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in campo per la finale degli US Open 2025 a New York ma l’Arthur Ashe Stadium è mezzo vuoto per … colpa di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti assiste al match tra l’azzurro, numero 1 del mondo, e lo spagnolo. L’arrivo di Trump è accompagnato inevitabilmente da misure di sicurezza straordinarie che condizionano l’afflusso degli spettatori. Oltre 20mila persone devono prendere posto e per questo l’inizio del match, inizialmente previsto per le 14 locali (le 20 italiane), viene rinviato di mezz’ora abbondante. Sono le 20.40 in Italia quando i giocatori entrano in campo davanti a spalti mezzi vuoto: le riprese dall’alto, infatti, mostrano ancora lunghissime code per l’ingresso nello stadio. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.