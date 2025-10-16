giovedì, 16 Ottobre , 25
Sinner-Alcaraz in finale al Six Kings Slam: orario, precedenti e dove vederla

Sinner-Alcaraz in finale al Six Kings Slam: orario, precedenti e dove vederla

Sinner-Alcaraz in finale al Six Kings Slam: orario, precedenti e dove vederla
Redazione-web
Redazione-web

(Adnkronos)
Jannik Sinner sorride e vola in finale al Six Kings Slam. L’azzurro ha battuto Novak Djokovic nella semifinale e sabato 18 ottobre affronterà Carlos Alcaraz nell’ultimo atto del ricchissimo torneo arabo. Fin qui due vittorie molto convincenti di Jannik, che prima del serbo aveva eliminato Tsitsipas a Riad. Lo spagnolo ha invece battuto agevolmente Taylor Fritz. Ecco orario, precedenti e dove vedere in tv e in streaming la sfida che regalerà al vincitore 6 milioni di dollari.  

La sfida tra Sinner e Alcaraz, finale della seconda edizione del Six Kings Slam, si giocherà sabato 18 ottobre non prima delle 20 ora italiana, al termine della finale per il terzo posto Djokovic-Fritz. Lo spagnolo è avanti 10-5 nei precedenti e ha vinto quattro match su cinque contro Sinner nel 2025. 

Sinner-Alcaraz, come tutte le partite del Six Kings Slam, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Netflix, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web e sull’app di Netflix 

