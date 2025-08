Sinner-Alcaraz, la battaglia continua: i punti che Jannik dovrà difendere a Cincinnati per restare numero 1

(Adnkronos) –

Jannik Sinner si prepara al ritorno in campo a Cincinnati. Dopo la vittoria storica a Wimbledon e il forfait nel Masters 1000 di Toronto, il numero 1 del ranking inizierà la difesa dei punti sul cemento dagli assalti del rivale Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse azzurro avrà pochi margini di errore nelle prossime settimane, considerando la vittoria degli Us Open lo scorso anno, ma anche il successo proprio a Cincinnati, dove tornerà da campione in carica. Ecco il suo percorso in America e come può cambiare la classifica Atp.

Dopo il trionfo a Wimbledon, Sinner ha sfruttato le ultime settimane per riposare, saltando il Masters 1000 di Toronto per essere al meglio già a Cincinnati, nel torneo in cui – dal 7 al 18 agosto – dovrà difendere il titolo e i mille punti nel ranking. In America, Sinner non avrà punti da ‘guadagnare’ e dovrà ‘solo’ difendersi dagli attacchi del rivale Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking e finalista perdente a Wimbledon.

Al momento, Sinner domina la classifica con 12.030 punti e Alcaraz inseugue a 8600. Con un ko al secondo turno a Cincinnati perderebbe 990 punti (la qualificazione al turno, ha un bye, vale 10 punti). In caso di eliminazione al terzo turno (50 punti) ne perderebbe invece 950, mentre ai quarti (200) ne perderebbe 800. Arrivando in semifinale si assicurerebbe 400 punti, perdendone dunque 600, mentre con una qualificazione alla finale porterebbe a casa 650 punti. In quel caso, perderebbe in classifica solo 350 punti. Lo scorso anno, la stagione sul cemento era stata un disastro per Alcaraz, eliminato al secondo turno a Cincinnati ( e poi al secondo turno degli Us Open). Anche per questo, Carlos potrà accorciare le distanze verso il finale di stagione.