lunedì, 18 Agosto , 25

Trump e l’elogio a Meloni: “Grande leader di ispirazione, governerai a lungo”

(Adnkronos) - Donald Trump ha elogiato Giorgia Meloni...

Ucraina, siparietto Zelensky-Trump: “No elezioni durante la guerra”, il Tycoon: “Vale anche qui?”

(Adnkronos) - Siparietto nel corso del punto stampa...

Zelensky alla Casa Bianca, raffica di ‘grazie’ a Trump

(Adnkronos) - "Grazie mille, signor Presidente". Il presidente...

Terremoto in provincia di Ascoli Piceno oggi, scossa di magnitudo 3.2

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 3.2 è...
sinner-alcaraz,-oggi-la-finale-a-cincinnati-–-il-match-in-diretta
Sinner-Alcaraz, oggi la finale a Cincinnati – Il match in diretta

Sinner-Alcaraz, oggi la finale a Cincinnati – Il match in diretta

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner-Alcaraz, oggi la finale a Cincinnati - Il match in diretta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Sarà ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, per la quarta volta nel 2025. La finale del Masters 1000 di Cincinnati di oggi, lunedì 18 agosto, mette ancora di fronte i primi due giocatori del ranking Atp. Dopo gli Internazionali d’Italia, il Roland Garros e Wimbledon, in palio ci sarà il Masters 1000 americano, tappa di avvicinamento agli Us Open. Il match inizierà alle 15 locali, le 21 ora italiana. 

La finale del Masters 1000 di Cincinnati è trasmessa in diretta tv su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.