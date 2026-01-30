venerdì, 30 Gennaio , 26
sinner-alle-olimpiadi?-jannik-‘dribbla’-la-domanda-su-milano-cortina-2026
Sinner alle Olimpiadi? Jannik ‘dribbla’ la domanda su Milano Cortina 2026

Sinner alle Olimpiadi? Jannik ‘dribbla’ la domanda su Milano Cortina 2026

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner alle Olimpiadi? Jannik 'dribbla' la domanda su Milano Cortina 2026
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un ruolo per Jannik Sinner nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Il fuoriclasse azzurro non conferma, in conferenza stampa si limita a dribblare la domanda dopo la sconfitta contro Novak Djokovic nella semifinale dell’Australian Open di oggi, venerdì 30 gennaio. “Io con un ruolo nella cerimonia inaugurale delle prossime Olimpiadi? Ancora non lo so, non lo so ancora” ha detto il numero 2 del ranking Atp, liquidando rapidamente la domanda.  

L’azzurro ha anche chiarito quali saranno i suoi prossimi impegni: “Confermato Doha? Sì, sì”. L’azzurro prenderà dunque parte all’Atp 500 di Doha, in programma dal 16 al 21 febbraio.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.