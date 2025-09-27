sabato, 27 Settembre , 25

Sinner-Atmane: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – È il giorno di Jannik Sinner. Il tennista azzurro, numero due del mondo dopo la sconfitta in finale Us Open contro Carlos Alcaraz, sfida oggi, sabato 27 settembre, il francese Terence Atmane, numero 68 del ranking, negli ottavi di finale dell’Atp 500 di Pechino. Sinner all’esordio in Cina, primo torneo dello swing asiatico che culminerà nel Masters 1000 di Shanghai, ha battuto il croato Marin Cilic, imponendosi in due set con il punteggio di 6-2, 6-2.  

Atmane invece, dal canto suo, ha superato al debutto il cinese e ‘padrone di casa’ Zhang. In caso di vittoria Jannik affronterebbe, ai quarti di finale di Pechino, il vincente della sfida tra l’ungherese Fabian Marozsan e il francese Alexandre Muller. 

 

La sfida tra Sinner e Atmane è in programma oggi, sabato 27 settembre, alle 9 ora italiana. I due si sono affrontati in un solo precedente poco più di un mese fa, nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. In quell’occasione Sinner si impose in due set con il punteggio di 7-6 (4), 6-2. 

 

Sinner-Atmane, come tutte le partite dell’Atp 500 di Pechino, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e TennisTv. 

 

