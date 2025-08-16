sabato, 16 Agosto , 25

Palio Siena, la corsa dell’Assunta accende la città. Leocorno e Civetta favorite

(Adnkronos) - L'attesa è finita. O quasi. Dopo...

Trump: “Incontro con Putin merita voto 10. Ora Zelensky deve fare accordo”

(Adnkronos) - "In una scala da uno a...

Trump e Putin, il vero vertice in auto? La scelta a sorpresa

(Adnkronos) - Donald Trump e Vladimir Putin sulla...

Cincinnati, Alcaraz in semifinale contro Zverev

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz in semifinale all'Atp Masters...
sinner-atmane:-orario,-precedenti-e-dove-vederla-in-tv
Sinner-Atmane: orario, precedenti e dove vederla in tv

Sinner-Atmane: orario, precedenti e dove vederla in tv

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner-Atmane: orario, precedenti e dove vederla in tv
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Cincinnati. Il tennista azzurro sfida oggi, nella serata di sabato 16 agosto, il francese Terence Atmane, numero 136 del mondo, nella semifinale del Masters 1000 americano – in diretta tv e streaming. Sinner ha battuto nei quarti il canadese Auger Aliassime, mentre all’esordio aveva superato il colombiano Daniel Elahi Galan, al terzo turno l’altro canadese Gabriel Diallo e agli ottavi il francese Adrian Mannarino. Atmane invece ha battuto, a sospresa, il danese Holger Rune, numero 9 del mondo, dopo aver già eliminato il numero 4 e ‘padrone di casa’ Taylor Fritz. 

 

La sfida tra Sinner e Atmane è in programma oggi, sabato 16 agosto, non prima delle 15 locali, le 21 in Italia. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Cincinnati che sarà quindi il primo precedente tra loro. Atmane, numero 134 del mondo, è proveniente dalle qualificazioni e finora ha battuto Flavio Cobolli, Taylor Fritz e Holger Rune. Il 23enne francese si è assicurato un posto tra i primi 70 del mondo nella prossima classifica e con ogni probabilità potrà firmare un ricco contratto con uno sponsor tecnico: finora, il transalpino è sceso in campo senza un brand a sostegno. 

 

Sinner-Atmane, così come tutto il Masters 1000 di Cincinnati, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW, oltre che su Tennis Tv. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.