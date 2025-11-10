lunedì, 10 Novembre , 25
sinner:-“atp-finals-sempre-emozionanti”.-poi-‘riflette’-e-fa-i-complimenti-a-musetti
Sinner: “Atp Finals sempre emozionanti”. Poi ‘riflette’ e fa i complimenti a Musetti

Sinner: “Atp Finals sempre emozionanti”. Poi ‘riflette’ e fa i complimenti a Musetti

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner: "Atp Finals sempre emozionanti". Poi 'riflette' e fa i complimenti a Musetti
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Jannik Sinner parte dai ringraziamenti dopo il successo contro Auger-Aliassime nel suo debutto alle Atp Finals, oggi lunedì 10 novembre: “Sono molto contento di rigiocare qui, è un torneo e un posto molto speciale, ogni anno è diverso. Mi sono sentito bene, il primo set è stato molto tosto, poi Felix ha avuto un problema fisico come si è visto, ma soprattutto nel primo set il livello era molto alto quindi sono contento di come siamo partiti in questo torneo. È bello avere due italiani nel singolare, c’è tanta Italia qui in Italia”.  

L’azzurro ha poi aggiunto, ai microfoni di Rai Sport: “È stato emozionante scendere in campo davanti a questo pubblico. Fino al 6-5 è stato un match di alto livello. Ho servito bene nei punti importanti, spero che Auger-Aliassime si riprenda dal problema che ha avuto”. 

In conferenza stampa, Sinner è poi tornato sulle particolarità delle Atp Finals: “Se seguo gli altri match? A parte che non posso controllare gli altri, in questo momento guardiamo poco le altre partite anche se i risultati li sappiamo. Stiamo molto attenti a ciò che facciamo noi, non è che spostiamo un allenamento per guardare ciò che fanno gli altri”. L’azzurro parla anche degli altri ‘maestri’ a Torino con complimenti particolari dopo un’attenta riflessione: “Chi è il collega più elegante? Lorenzo ha il completino più elegante, ma anche De Minaur, tutto nero”.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.