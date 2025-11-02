domenica, 2 Novembre , 25

Sinner – Auger-Aliassime, oggi finale a Parigi: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo oggi domenica 2 novembre per la finale dell’Atp Masters 1000 di Parigi contro Felix Auger-Aliassime in diretta tv e streaming. L’azzurro, numero 2 del mondo, va a a caccia del quinto titolo stagionale e del 23esimo in assoluto. Il trionfo restituirebbe al 24enne altoatesino il primo posto nel ranking Atp, con il sorpasso sullo spagnolo Carlos Alcaraz prima delle Atp Finals di Torino. 

 

Sinner e Auger-Aliassime si sono affrontati in carriera per 4 volte. Il bilancio dei confronti diretti è in parità, con 2 vittorie a testa. Sinner ha vinto le ultime 2 sfide, andate in scena nel 2025. Ha prevalso in 2 set (6-0, 6-2) nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati e si è imposto in 4 set nella semifinale degli US Open. 

Le vittorie di Auger-Aliassime risalgono al 2022, sulla terra battuta di Madrid e sul cemento di Cincinnati. 

Sinner – Auger-Aliassime, dove vederla 

La finale dell’Atp Masters 1000 di Parigi si gioca alle 15 di oggi. Sinner – Auger-Aliassime sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv. 

