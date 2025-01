Sinner batte Rune (nonostante le difficoltà fisiche), è ai quarti degli AO

“Ho servito benissimo, questo mi ha dato fiducia)

Roma, 20 gen. (askanews) – Jannik Sinner più forte delle difficoltà. È il riassunto perfetto per la partita dell’altoatesino che batte Holger Rune e accede ai quarti di finale degli Australian Open: 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 il punteggio in 3 ore e 15 minuti di gioco. Una battaglia fisica e di nervi, segnata dai problemi di Jannik che tra il secondo e il terzo set ha avuto delle chiare difficoltà sul piano fisico, tanto da chiedere un medical time-out dopo il quinto game del terzo parziale. Sinner ha gestito bene le difficoltà e ha messo la partita sui binari giusti dal break nel settimo gioco. Jannik accede ai quarti Slam per la decima volta in carriera, eguagliando Nicola Pietrangeli come italiano con più quarti nei major. L’azzurro affronterà mercoledì Alex De Minaur o Alex Michelsen.

“E’ stata una mattinata strana. Non mi sono scaldato. Sapevo che sarebbe stata una partita complicata”. Così Jannik Sinner nell’intervista post match. “Ho giocato bene, ho servito benissimo e questo mi ha dato la fiducia per continuare a lottare. Oggi il supporto del pubblico è stato fondamentale, ne avevo bisogno. Oggi il 90% del merito è vostro e io per il 10% ho provato a rendervi felici”.