Milan, la foto di Rabiot è ‘sospetta’: la scoperta su X

(Adnkronos) - Il Milan acquista Adrien Rabiot, il...

Nigeria, donna accusata di blasfemia contro islam: bruciata viva dalla folla

(Adnkronos) - Una donna accusata di blasfemia contro...

Gaffe al Power Hits Estate: “Sta entrando Irama”. Ma è Rkomi

(Adnkronos) - Rkomi scambiato per... Irama al Power...

Vaccini covid, Trump alle aziende: “Fate vedere i dati”

(Adnkronos) - Donald Trump ha sollevato interrogativi sulla...
sinner-bublik,-oggi-l’azzurro-in-campo-agli-us-open-–-diretta
Sinner-Bublik, oggi l’azzurro in campo agli Us Open – Diretta

Sinner-Bublik, oggi l’azzurro in campo agli Us Open – Diretta

Sinner-Bublik, oggi l'azzurro in campo agli Us Open - Diretta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Jannik Sinner contro Alexander Bublik oggi, lunedì 1 settembre, nel match degli ottavi di finale degli US Open 2025. L’azzurro, numero 1 del mondo, in diretta tv e streaming, affronta il kazako per un posto nei quarti di finale dell’ultimo Slam dell’anno. In palio un posto ai quaeti di finale di New York, torneo a cui Sinner arriva da campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno. 

In caso di passaggio del turno, Sinner si regalerebbe un derby azzurro, andando a sfidare Lorenzo Musetti, vittorioso contro Jaume Munar negli ottavi degli Us Open. 

 

