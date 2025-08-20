mercoledì, 20 Agosto , 25

Meta rimuove gruppo Fb ‘Mia Moglie’: “Violate nostre policy”

West Nile, altri due morti nel Lazio e 8 nuovi casi

Farmaci israeliani nel cestino, il video-choc: oggi le scuse di dottoressa e infermiera

Boxe, l’ex manager: “Imane Khelif ha smesso”. Ma poi arriva la precisazione

Sinner, Cahill: “Ha avuto un virus, ora sta un po’ meglio e domani dovrebbe tornare in campo”

(Adnkronos) – “Jannik ha sofferto per un virus che lo ha costretto al ritiro contro Alcaraz lunedì. Ora si sente un po’ meglio, oggi riposerà ancora e dovrebbe tornare in campo domani. Siamo fiduciosi che starà bene”. L’allenatore di Jannik Sinner, Darren Cahill, fa chiarezza, nel corso di un’intervista a ‘Espn’ sulle condizioni di salute del numero uno del mondo, ritiratosi dopo aver perso i primi 5 game nella finale del torneo Ato Masters 1000 di Cincinnati contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.  

Da domenica 24 agosto a domenica 7 settembre il 24enne altoatesino difenderà il titolo conquistato l’anno scorso allo Us Open di New York, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam.  

