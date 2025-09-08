lunedì, 8 Settembre , 25

Sinner cittadino onorario di Torino per le Atp Finals. Il sindaco Lo Russo: “Spirito sabaudo”

Jannik Sinner cittadino onorario di Torino. La notizia arriva dopo la finale persa dall’azzurro agli Us Open, in seguito al consiglio comunale di oggi, lunedì 8 settembre, nel capoluogo piemontese. La mozione speciale, presentata direttamente dal sindaco Stefano Lo Russo, è stata votata all’unanimità con 24 pareri favorevoli. Sinner tornerà dunque con un nuovo ‘titolo’ alle Atp Finals, ancora ospitate dalla città (e in programma quest’anno dal 9 al 16 novembre). 

Il primo cittadino ha spiegato così la decisione: “Vogliamo celebrare il legame profondo tra Jannik e la nostra città, che in questi anni ha avuto l’onore di assistere alle sue imprese alle Atp Finals. Torino le ha ospitate dimostrando di essere casa ideale per il grande tennis mondiale”. E ancora: “Un modello virtuoso per i giovani nell’esempio comportamentale e uno stile dallo spirito sabaudo”.  

 

