Sinner, complimenti e sfida ad Alcaraz: “Per ora sei il più forte”

Dopo la sconfitta, la nuova sfida. Jannik Sinner è stato battuto da Carlos Alcaraz nella finale degli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista azzurro ha perso oggi, domenica 18 maggio, in due set nell’ultimo atto del Masters 1000 di Roma e, durante la premiazione, si è voluto congratulare con lo spagnolo: “Parlo in italiano? Ok, capisci. Bravo Carlos, complimenti a te e alla tua squadra. Avete fatto un grandissimo lavoro e sei il giocatore da battere a Parigi. Sei il giocatore più forte sulla terra battuta e in questo momento sei il più forte”.

“Vorrei ringraziare il mio team, abbiamo passato tre mesi affatto facili. Essere qui è già un risultato, ci siamo allenati tanto. Il torneo è totalmente diverso, possiamo essere orgogliosi: abbiamo portato a casa un trofeo speciale, anche se volevamo quell’altro”, ha detto Sinner, “questo è il torneo più speciale per me e per tutti gli italiani. Jasmine ha vinto singolare e doppio, io e Lorenzo (Musetti, ndr) abbiamo fatto la nostra parte nel torneo maschile: siamo un grandissimo gruppo”.

“Un ringraziamento speciale ai miei amici che sono qui e alla mia famiglia, in particolare a mio fratello che invece di essere qui ha preferito andare a Imola per vedere la Formula 1”, ha continuato Sinner ridendo, “per finire, grazie al pubblico straordinario: mi avete dato tanta energia e tanto coraggio, ho dato tutto quello che avevo oggi. E’ stato un buon test, è stato speciale”.

Sinner ha incassato anche i complimenti di Alcaraz: “Sei stato fuori tre mesi, non immagino quanto sia stato duro per te, la tua famiglia, il tuo team. Sei rientrato con una prestazione grandissima, arrivando fino alla finale: hai fatto qualcosa di fantastico. Non mi stancherò mai di dire che persona splendida tu sia, con la tua dedizione al lavoro. Sei un esempio”.