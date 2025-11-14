sinner:-“contento-per-alcaraz-numero-uno.-dovessi-scegliere-un-altro,-direi-sempre-lui”

(Adnkronos) – Il match vinto contro Ben Shelton alle Atp Finals lascia ottime sensazioni a Jannik Sinner, che prima di scendere in campo contro l’americano ha assistito alla premiazione di Carlos Alcaraz, numero uno del 2025. “Cosa ho pensato in quei momenti? Alla fine ero molto attento alla partita, sono felice per lui” ha spiegato il fuoriclasse azzurro in conferenza stampa. “Sono super felice? No, direi una bugia – ha continuato con un sorriso – però se lo merita, ha giocato una stagione incredibile, ha vinto due Slam, 8 tornei”.

Sinner aggiunge: “Ha una qualità incredibile e sta giocando a un livello altissimo, su qualsiasi superficie. Sta giocando un tennis molto aggressivo, l’abbiamo visto contro i tre giocatori affrontati finora a Torino. Lo ha meritato, ha avuto anche lui tanta pressione e l’ha gestita molto bene. Sono contento per lui, è un bravissimo ragazzo e ha un bellissimo team intorno. Sta lavorando duramente per questi traguardi”.

Il fuoriclasse azzurro pensa già alla prossima stagione, in cui ripartirà la battaglia per la vetta del ranking: “Da parte mia c’è motivazione per l’anno prossimo e per la preparazione. Faremo tanto lavoro. Se avessi dovuto dire un altro giocatore” aggiunge Jannik, con una virtuale stretta di mano al rivale – “sceglierei sempre lui. Non solo per questa stagione, nelle ultime due ha giocato a un livello altissimo e lo merita”.