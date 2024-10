Sinner contro Alcaraz, oggi finale Atp Pechino: orario e tv

(Adnkronos) – Jannik Sinner oggi in finale contro Carlos Alcaraz nel torneo Atp 500 di Pechino. L’azzurro, numero 1 del mondo, nel match del 2 ottobre – in diretta tv e streaming – va a caccia del settimo titolo stagionale e del 17esimo della carriera nella sfida con lo spagnolo, prossimo numero 2 del mondo.

Il 23enne altoatesino ha raggiunto la finale battendo battendo il cinese Yunchaokete Bu, numero 96 del ranking, per 6-3, 7-6 (7-3). Alcaraz in semifinale ha avuto la meglio sul russo Daniil Medvedev, numero 5 Atp e 3 del tabellone, con il punteggio di 7-5, 6-3. La finale è in programma non prima delle 17 di Pechino, le 11 in Italia.

Sinner affronta Alcaraz per la decima volta in carriera. Lo spagnolo conduce 5-4 nei confronti diretti e si è aggiudicato gli ultimi due match giocati quest’anno: ha vinto in 3 set nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells e ha concesso il bis imponendosi in 5 set nella semifinale del Roland Garros: in entrambi i casi, l’iberico ha finito per vincere il torneo.

L’ultima vittoria di Sinner risale allo scorso anno, proprio a Pechino: l’azzurro si è imposto in 2 set in semifinale e poi in finale ha sconfitto Medvedev conquistando il titolo.

Il match tra Sinner e Alcaraz sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky dalle 11: si potrà seguire in diretta sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Sarà visibile in streaming per abbonati con Sky Go e NOW.