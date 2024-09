Sinner contro Draper, oggi semifinale US Open: orario e diretta tv

(Adnkronos) –

Jannik Sinner oggi contro Jack Draper in semifinale agli US Open. L’azzurro, numero 1 del mondo, affronta il britannico nel match in programma non prima delle 21 italiane a Flushing Meadows. Sinner, reduce dal successo in 4 set nei quarti di finale contro il russo Daniil Medvedev, cerca un posto in finale nel torneo di New York. E lo fa in un match che, dopo una serie di nottate in bianco per i tifosi italiani, va in scena nella nostra prima serata.

Davanti a sé avrà il 22enne Draper, che sta giocando il miglior tennis della carriera: l’inglese ha sconfitto in 3 set l’australiano Alex de Minaur, per la prima volta approda in una semifinale di un major e arriva alla sfida con l’azzurro senza aver lasciato nemmeno un set per strada. A prescindere dal risultato di oggi, si appresta a sbarcare nella top 20 del ranking Wta.

Dettaglio particolare: Draper è uno dei migliori amici di Sinner nel circuito. E’ lo stesso azzurro a descrivere il rapporto che lo lega all’avversario, affrontato solo una volta nei tornei Atp. Nell’edizione 2021 del Queen’s fu Draper, al primo match dal professionista, ad avere la meglio. Da allora, tante cose sono cambiate. Sinner è esploso arrivando vittoria dopo vittoria, arrivando fino al primato in classifica, oggi solidissimo. Draper, dopo un 2023 condizionato da problemi fisici, ha spiccato il volo lasciandosi alle spalle infortuni e dubbi.

“Ci conosciamo bene, sarà una partita interessante. Non ricordo match a livello junior, ci incrociavamo ma non eravamo ancora amici. E’ bello vedere quanta strada abbiamo fatto come giocatori e come persone. Nel circuito abbiamo giocato solo al Queen’s”, dice Sinner.

“Sarà una partita difficile, Jack sta giocando a livello altissimo: serve benissimo, colpisce la palla alla perfezione. Sta giocando il miglior tennis della carriera, sarà dura. E’ un giocatore completo, ha un ottimo servizio e si affida molto al serve and volley, si muove alla grande. cSarà una partita complicata per entrambi”, ribadisce l’azzurro, inquadrando un possibile tema tattico della sfida.

Contro Medvedev, l’altoatesino è sceso a rete 33 volte per demolire il muro avversario

. Contro Draper, che punta sul serve and volley con frequenza, per l’azzurro sarà fondamentale tenere alto il ritmo, arginare l’aggressività del rivale e bucarlo con i colpi da fondo.

Nessun ricordo nitidi dei confronti da baby: “Io comunque a livello junior non ero così bravo. Ricordo che lo guardavo da fuori. I mancini sono più rari, il suo modo di colpire la palla era sempre ottimo. Ci siamo conosciuti nel circuito, ci mandiamo messaggi nei momenti positivi e in quelli negativi. E’ una grande amicizia, la metteremo da parte per un po’ durante il match. Poi ci stringeremo la mano e tutto tornerà come prima”.

Gli Us Open sono trasmessi su SuperTennis e Sky Sport. SuperTennis (canale 212 di Sky, canale 64 del digitale terrestre, in streaming su SuperTenniX) trasmetterà il torneo in diretta in chiaro, in simulcast con Sky e Now.