ROMA – Jannik Sinner contro la Nazionale italiana. Ma sarà solo una questione di telespettatori. Il campione di tennis, infatti, questa sera 6 settembre, gioca per conquistare la finale degli US Open. L’Italia di Luciano Spalletti, invece, dopo l’euro flop cerca il riscatto contro la Francia nella Nations League. E tutti e due quasi alla stessa ora. Chi sceglieranno gli italiani? Il rosso tennista che dà sempre grandi soddisfazioni (anche a chi di questo sport non ne sa molto) o gli Azzurri di Spalletti che deludono spesso?

Alle 21 il numero 1 al mondo di tennis, reduce dalla vittoria contro Daniil Medvedev, all’Arthur Ashe Stadium va alla conquista dell’America e del suo secondo Slam contro il britannico amico e compagno di doppio Jack Draper. Il match verrà trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now. In chiaro è visibile su SuperTennis e in streaming su SuperTennix.

La stagione azzurra, invece, riparte dal Parc des Princes di Parigi e dalla Francia di Kylian Mbappè, già vincitrice del torneo nel 2021 e candidata forte al bis, insieme ai neo campioni d’Europa della Spagna. Contro la formazione transalpina il Ct Spalletti si affiderà al 3-5-2, il modulo d’elezione della sua nuova Nazionale. Il calcio d’inizio è per le 20.45, e andrà in onda in diretta su Rai 1 a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg 1.

L’articolo Sinner contro gli Azzurri: chi vincerà la sfida tv? Ecco quando e dove vedere i due match proviene da Agenzia Dire.

