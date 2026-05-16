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Sinner, da Montella alla fidanzata Laila Hasanovic, ma senza mamma Siglinde: i vip contro Medvedev
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Sinner, da Montella alla fidanzata Laila Hasanovic, ma senza mamma Siglinde: i vip contro Medvedev

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(Adnkronos) –
Tanti vip in tribuna per Jannik Sinner. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro ha battuto il russo Daniil Medvedev nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2026, staccando il pass per la finale del Masters 1000 di Roma. Sul Centrale del Foro Italico si è vista nuovamente la fidanzata Laila Hasanovic, già sugli spalti ieri nel ‘primo atto’ della sfida con Medvedev al fianco del fratello Mark. Presente, come da due settimane a questa parte, il padre Hanspeter, mentre non si è vista la madre Siglinde. 

La donna aveva lasciato il suo posto già ieri durante il secondo set, perso da Sinner 5-7, probabilmente per la troppa tensione accumulata, e oggi non si è nemmeno presentata sugli spalti del Centrale, come invece era avvenuto nel resto del torneo. Ad assistere allo ‘spezzone’ di match invece, in prima fila nella tribuna d’onore, ecco Vincenzo Montella, ct della Turchia. 

 

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