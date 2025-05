sinner-dal-papa,-gli-regala-racchetta:-vuole-gocare?-qui-meglio-di-no

Scambio di battute con Leone XIV: “Con questa a Wimbledon?”

Roma, 14 mag. (askanews) – Divertente scambio di battute nel corso dell’incontro in Vaticano tra Jannik Sinner, accompagnato dai genitori e dal suo entourage e Papa Leone XIV.Come mostrano le immagini di Vatican Media, Sinner ha portato in dono al pontefice una racchetta “molto simile alla mia” e la sua tessera della Federazione italiana tennis. Tra le risate dei presenti Papa Prevost, ha prima detto “Wimbledon mi lascerebbe…” con questa, e poi, una volta consegnata anche una pallina e su invito di Sinner a giocare un po’ ha risposto prontamente: “Qui è meglio di no…”, mentre si trovavano in una stanza dietro l’Aula Nervi. Poi il pontefice ha chiesto al tennista: “Ieri sera ha vinto…” e poi: “A Roma come si vede?”. Sinner ha, quindi risposto: “All’inizio del torneo era un pò difficile ma ora con tre vittorie siamo in gioco…”.