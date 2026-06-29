sinner-debutto-vincente-a-wimbledon,-ma-quanta-fatica

Roma, 29 giu. (askanews) – Jannik Sinner al secondo turno di Wimbledon, ma che fatica. Il campione in carica batte al quinto set in rimonta il serbo Miomir Kecmanovic (51 del ranking) con i parziali di 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 in tre ore e mezza di gioco. Match caratterizzato da una caduta pericolosa ma senza conseguenza per Jannik, autore di 31 ace. Per Sinner anche una misteriosa macchia rossa sulla scarpa. Al secondo turno affronterà il portoghese Nuno Borges.

“Grazie a tutti per essere qui. E’ un onore enorme essere il primo giocatore sul Centrale, ero teso e non ho giocato al meglio. Era la prima partita sull’erba, ma l’ho ribaltata. Non era facile dopo aver perso il 3° set”, ha commentato Sinner. “Sto bene con il piede, sembra peggio di quello che è. E’ un’unghia e non volevo nemmeno disturbare Kecmanovic e non volevo portare via tempo fermando il match. C’era molto nervosismo all’inizio, anche mentalmente su un campo così ed essere campione uscente è importante e difficile. Sono contento di aver vinto, dovrò migliorare per la prossima partita ma sono soddisfatto. Ho fatto tanti errori nei primi set, è normale nelle prime partite. Ho alzato il livello quando ne avevo bisogno, lui ha giocato un grande set. Sono contento di essere al secondo turno”.