Sinner-Diallo a Cincinnati: orario, precedenti e dove vederla in tv
Jannik Sinner torna in campo a Cincinnati. Oggi, lunedì 11 agosto, il tennista azzurro sfida il canadese Gabriel Diallo, numero 35 del mondo, nel terzo turno del Masters 1000 americano. Sinner continua così la sua preparazione agli US Open 2025, ultimo Slam della stagione a cui arriverà da campione in carica, sul cemento dell’Ohio, dopo aver eliminato facilmente, all’esordio, il colombiano Daniel Elahi Galan, spazzato via con un netto 6-1, 6-1. Dal canto suo Diallo ha superato al primo turno l’argentino Sebastian Baez, battuto in due set. 

 

La sfida tra Sinner e Diallo è in programma oggi, lunedì 11 agosto, ed è il primo match della sessione serale sul campo Centrale, che non dovrebbe quindi iniziare prima dell’1 di notte, ora italiana. I due tennisti non si sono mai sfidati in carriera, con quello di Cincinnati che sarà quindi il primo precedente tra loro. 

 

Sinner-Diallo, così come tutto il Masters 1000 di Cincinnati, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW, oltre che su Tennis Tv.  

 

