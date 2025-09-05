sinner-diventa-terminator,-in-tv-nasce-il-soprannome-di-jannik

venerdì, 5 Settembre , 25

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner diventa Terminator, in tv nasce il soprannome di Jannik
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Pronti a guardare il Terminator?”. Jannik Sinner si guadagna un nuovo soprannome, a sentire l’emittente americana Espn. La principale tv ‘all sport’ degli Stati Uniti presenta la seconda semifinale degli US Open 2025, con l’azzurro in campo contro il canadese Felix Auger Aliassime. 

 

“Congratulazioni a Carlos Alcaraz, siamo pronti a guardare il Terminator”, dice Elle Duncan lanciando l’edizione di Sportscenter, lo storico notiziario di Espn che va in onda tra la prima semifinale, vinta dallo spagnolo Carlos Alcaraz contro il serbo Novak Djokovic, e il match di Sinner. L’azzurro viene accostato al cyborg della saga di film interpretati da Arnold Schwarzenegger. 

