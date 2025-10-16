giovedì, 16 Ottobre , 25

Estorsioni con metodo mafioso, figlia e genero di Totò Riina andranno in carcere

(Adnkronos) - La Cassazione ha confermato la misura...

Manovra, confermato contributo delle banche per 5 miliardi

(Adnkronos) - L'entità del contributo da banche e...

Djokovic si ‘inchina’ a Sinner: “Troppo forte, mi ha preso a calci nel c…”

(Adnkronos) - Novak Djokovic si inchina a Jannik...

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni sposi in Brasile, l’annuncio a Monica Setta a ‘Storie al bivio’

(Adnkronos) - Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si...
sinner:-“djokovic-modello-per-me,-con-alcaraz-sara-grande-battaglia”
Sinner: “Djokovic modello per me, con Alcaraz sarà grande battaglia”

Sinner: “Djokovic modello per me, con Alcaraz sarà grande battaglia”

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner: "Djokovic modello per me, con Alcaraz sarà grande battaglia"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Djokovic è davvero un grande modello per le nuove generazioni. Vederlo competere, allenarsi e lottare per momenti come questi è incredibile. Ciò che ha ottenuto nella sua carriera è straordinario. Lo considero un vero idolo”. Jannik Sinner ha risposto così ai complimenti di Novak Djokovic dopo la semifinale vinta al Six Kings Slam, oggi giovedì 16 ottobre. 

 

“Giocare contro di lui – ha spiegato Sinner a fine match – è un enorme onore e privilegio. Sono felice per oggi, ma anche felice di vederlo nei tornei e di averlo intorno”. L’azzurro parla anche della finale con Alcaraz di sabato 18 ottobre: “Carlos? Non vedo l’ora ogni volta che ci affrontiamo. È fantastico per noi, sarà una grande battaglia e cercherò di essere il più pronto possibile. È ovviamente un enorme onore giocare ancora contro di lui. Tutti speriamo in un grande sabato sera”. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.