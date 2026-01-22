giovedì, 22 Gennaio , 26

Maltempo Sicilia, anche oggi scuole chiuse a Catania. Schifani convoca giunta straordinaria

(Adnkronos) - La Sicilia conta i danni dell’eccezionale...

Europa League, oggi Roma-Stoccarda: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - La Roma torna in campo in...

Europa League, oggi Bologna-Celtic: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Il Bologna torna in campo in...

Australian Open, oggi Djokovic-Maestrelli – Diretta

(Adnkronos) - Il sogno di Francesco Maestrelli incontra...
sinner-duckworth:-orario,-precedenti-e-dove-vederla-in-tv
Sinner-Duckworth: orario, precedenti e dove vederla in tv

Sinner-Duckworth: orario, precedenti e dove vederla in tv

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner-Duckworth: orario, precedenti e dove vederla in tv
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open. Il tennista azzurro, nella quinta giornata dello Slam di Melbourne, sfida oggi, giovedì 22 gennaio, l’australiano James Duckworth – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del torneo a cui arriva da bicampione in carica dopo i trionfi del 2024 e del 2025.  

Sinner, all’esordio, ha superato il primo turno con il francese Hugo Gaston, ritiratosi per un problema fisico dopo aver perso i primi due set, mentre Duckworth ha battuto il croato Dino Prizmic. 

 

La sfida tra Sinner e Duckworth è in programma oggi, giovedì 22 gennaio alle 9 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in tre precedenti, con l’azzurro che conduce con un parziale di 3-0. L’ultimo incrocio risale ai quarti di finale dell’Atp di Sofia del 2021, quando Sinner si impose in due set. 

 

Sinner-Duckworth sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.