Sinner e fidanzata nel mirino di Kyrgios: provoca su doping e battuta sessista all’ex

ROMA – Bandiera tricolore, un flacone e un guanto. Sono le tre “emoticon” che affiancano il nome di Jannik Sinner in un sondaggio pubblicato sul profilo X del tennista australiano Nick Kyrgios: un riferimento tutt’altro che sottile sul “caso clostebol”, un agente anabolizzante, da cui l’azzurro si è dovuto difendere. In un post infatti il tennista australiano- lontano dai campi da gioco da mesi- mentre chiede ai suoi follower chi vincera l’US Open tra Sinner e Taylor Fritz, alla vigilia della finale- a cui mancano poche ore- finisce invece di colpire l’atleta altoatesino.

IL RANCORE DELL’EX NELLA BATTUTA SESSISTA AD ANNA KALINSKAYA

Sotto il sondaggio tantissimi sono i commenti: non mancano le critiche a Kyrghios- c’è chi gli risponde con l’emoticon del clown- ma molti sono quelli che la pensano come l’autore del sondaggio, c’è persino chi posta un immagine taroccata di un Sinner eccessivamente muscoloso.

Non solo: c’è chi nei commenti al sondaggio pubblica la foto della tennista russa Anna Kalinskaya, attuale fidanzata del campione italiano ed ex dell’astioso australiano (chissà perché) che non perde l’occasione per fare una battuta sessista. Alla foto della tennista infatti ha commentato infelicemente “second serve“, secondo servizio, appunto riferendosi alla loro storia conclusa.

