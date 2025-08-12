martedì, 12 Agosto , 25

Ministero Salute di Gaza: “Da inizio guerra morte 227 persone per fame”. Israele: “Numeri gonfiati”

(Adnkronos) - Nella Striscia di Gaza "sono morte...

Segna dopo 4 mesi, capriola alla Hernanes e stagione a rischio

(Adnkronos) - Una capriola... finita male. È successo...

Inchiesta urbanistica Milano, Riesame annulla arresti per Bezziccheri e Scandurra

(Adnkronos) - Il Tribunale del Riesame di Milano...

Sinner, qual è il segreto per allungare la carriera? La ‘ricetta’ di Jannik

(Adnkronos) - Jannik Sinner punta Cincinnati, ma non...
sinner-e-gli-attacchi-di-mannarino-per-caso-clostebol:-“non-credo-a-babbo-natale”
Sinner e gli attacchi di Mannarino per caso Clostebol: “Non credo a Babbo Natale”

Sinner e gli attacchi di Mannarino per caso Clostebol: “Non credo a Babbo Natale”

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner e gli attacchi di Mannarino per caso Clostebol: "Non credo a Babbo Natale"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Adrian Mannarino sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner sulla strada verso la finale di Cincinnati. Il tennista francese, 37 anni e numero 89 del mondo, che battendo Tommy Paul è diventato il giocatore più anziano a raggiungere gli ottavi del Masters 1000 americano. I rapporti tra i due, però, non sono dei migliori. Proprio Mannarino, negli scorsi mesi, aveva infatti attaccato Sinner per il caso Clostebol, schierandosi apertamente dalla parte di Nick Kyrgios e criticando il numero uno. 

“Io non credo più a Babbo Natale. Poi ognuno, se vuole crederci, è libero di farlo. Per quanto riguarda questi casi (riferendosi anche al caso doping che ha riguardato Iga Swiatek, ndr) sono disposto a concedere il beneficio del dubbio, ma penso sia qualcosa di molto sorprendente”, aveva detto Mannarino a Rmc, “sui 300 migliori giocatori del mondo sono stati riscontrati due test positivi, e sono entrambi i numeri uno dei rispettivi ranking. Può capitare di prendere inavvertitamente la pillola o la vitamina sbagliata, ma penso sia comunque quantomeno sorprendente”. 

Mannarino aveva anche insinuato qualche dubbio sulla gestione dei casi Sinner e Swiatek da parte della Federazione: “Penso che abbiano fatto tutto quello che è in loro potere per farli apparire come atleti puliti, delle vittime quasi. Io ogni mattina mi alzo e zoppico. Se a 36 anni (oggi 37, ndr) devo scendere in campo con ragazzi di 20-25 che non sono puliti, diventa complicato. In ogni caso, spero per loro che lo siano”, aveva concluso il francese. E sebbene Jannik non abbia mai risposto agli attacchi ricevuti in quei mesi da incubo, preferendo sempre far parlare il campo, è probabile che quelle parole non se le sia scordate. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.