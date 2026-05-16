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Sinner e i problemi fisici, Medvedev: “Sembra Djokovic…”
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Sinner e i problemi fisici, Medvedev: “Sembra Djokovic…”

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(Adnkronos) – I problemi fisici di Jannik Sinner ricordano quelli di Novak Djokovic, parola di Daniil Medvedev. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista russo è stato battuto dall’azzurro nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2026, in una partita sospesa ieri sera per pioggia e rinviata a oggi. Proprio nella serata di ieri, Sinner ha accusato alcuni problemi fisici, tra la coscia destra e una fatica crescente a respirare. 

“È molto dura giocare contro di lui, devi colpire la pallina sempre una volta in più. Quindi per vincere un punto devi colpire un sacco di palline. Non so se c’era altro, ma i punti erano molto fisici”, ha detto Medvedev riguardo i problemi fisici dell’avversario, “è stata dura anche per me, e anche lui stava faticando. Ogni volta che gioco con Djokovic è la stessa cosa, molte volte Novak ha faticato fisicamente contro di me”. 

“Ogni volta che qualcuno giocherà contro Sinner e riuscirà a tenere gli scambi da fondo, perché non c’è altro modo per vincere, sarà una fatica per entrambi”, ha continuato Medvedev, “l’abbiamo visto a Montecarlo anche, dove stava faticando, ma alla fine ha vinto. Che lui fatichi non è un problema per la sua vittoria”. 

 

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