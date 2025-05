sinner-e-il-completo-nero-agli-internazionali:-“mi-piacciono-i-colori-scuri”

(Adnkronos) –

Jannik Sinner, per il suo esordio agli Internazionali d’Italia 2025, ha scelto un outfit tutto nero. Nella vittoria contro Mariano Navone nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, il tennista azzurro si è esibito infatti con cappello, maglietta e pantaloncini neri, suscitando la curiosità di tifosi e appassionati. In conferenza stampa, Sinner ha spiegato questa scelta: “Tutti sono diversi. A Roma, se andate a vedere l’ultima volta che ho partecipato agli Internazionali (nel 2023, ndr), ho giocato in un completo tutto nero. Era qualcosa che volevo mantenere così”.

“Forse in futuro potrà cambiare, ma a me piace indossare completi di un solo colore. Penso che mi stiano bene”, ha spiegato Sinner, “mi piacciono outfit gialli, arancioni, o di questi colori chiari, ma preferisco i colori scuri. Tutti però sono diversi, la moda fuori dal campo ovviamente è diversa, devo ancora imparare molte cose in questo campo. Sono solo un normale ragazzo di 23 anni”.