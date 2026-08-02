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Sinner e la patente per la moto, l’insegnante: “Un’altra bocciatura mi dispiacerebbe”
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Sinner e la patente per la moto, l’insegnante: “Un’altra bocciatura mi dispiacerebbe”

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Jannik Sinner e la patente della moto, un matrimonio che – per ora – non s’ha da fare. Il tennista azzurro, numero 1 del mondo, è stato bocciato per la quarta volta all’esame teorico, come rivelato dallo stesso numero 1 del mondo durante la cena dei vincitori a Wimbledon: “È la quarta volta, forse è meglio se gioco a tennis”, aveva detto ridendo e provocando l’ilarità della sala. 

A confermare tutto è stata l’insegnante di guida dell’autoscuola di Montecarlo che ha bocciato Sinner, Celine Gazzotti: “Dopo avere superato la prova teorica, ci prepareremo per quella pratica e di guida, che qui a Monaco sono particolarmente complesse”, ha detto a DiPiù. “Jannik ha sempre cercato di prepararsi da solo all’esame. Prima di venire da me era iscritto a un’altra autoscuola dove non tenevano lezioni teoriche in aula”.  

“Si è sempre presentato all’esame studiando da privatista e secondo me è per quello che è sempre stato bocciato quattro volte”, ha detto l’insegnante, che ha poi rivelato che l’azzurro seguirà le lezioni all’autoscuola ‘Georges’, la stessa, tra gli altri, di Grigor Dimitrov. “Il prossimo esame lo farà dopo avere seguito le mie lezioni, non ho la certezza che verrà promosso, ma studiando con me qualche possibilità in più la avrà di certo. Mi dispiacerebbe se venisse bocciato per la quinta volta”. 

“Il primo esame, quella a cui Jannik è stato bocciato quattro volte, è una prova composta da 40 quiz a risposta multipla sul Codice della strada. Per superarla, sono ammessi un massimo di cinque errori”, ha raccontato Gazzotti, “quando riuscirà a superarla dovrà sostenere poi la prova pratica di manovrabilità”. Ma in cosa consiste? “Su un circuito chiuso, a velocità ridotta, a bordo di una motocicletta dovrà ad affrontare un percorso a slalom, un percorso a forma di otto e a evitare un ostacolo. Questa prova va superata obbligatoriamente prima di poter accedere alla strada”. 

A quel punto infatti Sinner potrà salire in sella a una Kawasaki, ultimo step prima di ottenere la patente per la moto: “Come ultima prova dovrà guidare una potente Kawasaki da strada con un motore da seicentocinquanta centimetri cubi”. 

 

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