lunedì, 1 Settembre , 25

Sinner, la chiacchierata con Anna Wintour e Rami Malek

(Adnkronos) - "Time to revenge". Il momento della...

Sinner-Bublik, oggi l’azzurro in campo agli Us Open – Diretta

(Adnkronos) - Jannik Sinner contro Alexander Bublik oggi,...

Milan, la foto di Rabiot è ‘sospetta’: la scoperta su X

(Adnkronos) - Il Milan acquista Adrien Rabiot, il...

Nigeria, donna accusata di blasfemia contro islam: bruciata viva dalla folla

(Adnkronos) - Una donna accusata di blasfemia contro...
sinner-e-quel-conto-aperto-con-bublik:-“e-l’ora-della-vendetta”
Sinner e quel conto aperto con Bublik: “È l’ora della vendetta”

Sinner e quel conto aperto con Bublik: “È l’ora della vendetta”

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner e quel conto aperto con Bublik: "È l'ora della vendetta"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Jannik Sinner e quella voglia di “vendetta” contro Alexander Bublik. Il tennista azzurro scende in campo negli ottavi di finale degli Us Open 2025, l’ultimo Slam dell’anno a cui arriva da campione in carica e dove affronterà il kazako, contro Lorenzo Musetti, ai quarti. Proprio con Bublik però c’è un conto in sospeso. Il numero 24 del mondo è stato infatti l’unico, oltre a Carlos Alcaraz, a battere Sinner nel 2025, negli ottavi di finale dell’Atp 500 di Halle. 

E proprio quella partita non sembra essere stata digerita appieno da Sinner, come rivelato in un dialogo con l’attore Rami Malek e l’ex direttrice di Vogue Anna Wintour, ospiti d’onore sulle tribune dell’Arthur Ashe Stadium. A poche ore dal match i due hanno assistito all’allenamento del numero uno del mondo e hanno scambiato qualche parola con lui. “Sto bene, mi sto divertendo”, ha detto Sinner rispondendo alle domande dei due ‘tifosi’ vip. “In realtà l’ultima volta che l’ho affrontato ho perso”, ha continuato Jannik con un sorriso, poi abbassando lo sguardo “è l’ora della vendetta”. Bublik è avvertito. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.