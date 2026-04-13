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Sinner, festa a Montecarlo con… Briatore. Poi ‘scappa’ con Laila Hasanovic
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Sinner, festa a Montecarlo con… Briatore. Poi ‘scappa’ con Laila Hasanovic

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(Adnkronos) –
Serata di festeggiamenti a Montecarlo per Jannik Sinner con… Flavio Briatore. Il tennista azzurro ha vinto il Masters 1000 del Principato battendo Carlos Alcaraz in finale, dominato in due set 7-6 (5), 6-3, e riprendendosi così il numero 1 del ranking Atp. 

I festeggiamenti di Sinner e del suo team sono andati in scena fino a tarda sera, trascorsa nei locali di Montecarlo. In compagnia della fidanzata Laila Hasanovic, l’azzurro si è concesso una cena in uno dei ristoranti più rinomati del Principato, dove ha incontrato anche Flavio Briatore. 

L’imprenditore ci ha tenutoa salutare calorosamente Sinner, dandogli prima un abbraccio e poi un affettuoso buffetto sulla guancia. Un saluto rapido, con Jannik che è poi ‘scappato’ su una macchina in compagni di Laila. 

 

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