domenica, 17 Agosto , 25

Addio a Pippo Baudo, re della televisione italiana: aveva 89 anni

(Adnkronos) - C'erano una volta i grandi presentatori....

Pippo Baudo, l’annuncio quasi in diretta di Cristina D’Avena: “Ci ha lasciato una persona stupenda”

(Adnkronos) - "Facciamo un applauso a Pippo Baudo,...

Sinner, il regalo di Atmane per il compleanno: una carta dei Pokemon

(Adnkronos) - Un regalo speciale. Jannik Sinner compie...

Pippo Baudo, Diaco: “Gigante, maestro e amico”

(Adnkronos) - "Pippo Baudo è stato un gigante,...
sinner,-finale-a-cincinnati:-quanto-ha-guadagnato-e-quanto-vale-la-vittoria
Sinner, finale a Cincinnati: quanto ha guadagnato e quanto vale la vittoria

Sinner, finale a Cincinnati: quanto ha guadagnato e quanto vale la vittoria

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner, finale a Cincinnati: quanto ha guadagnato e quanto vale la vittoria
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Jannik Sinner in finale nel Masters 1000 di Cincinnati. L’azzurro, numero 1 del mondo, domani 18 agosto 2025 disputerà la 28esima finale della carriera – l’ottava in un Masters 1000 – e andrà a caccia del 21esimo titolo. Nella stagione attuale, Sinner ha vinto 2 tornei (Australian Open e Wimbledon), fermandosi in finale agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros. 

 

A Cincinnati, dove difende il titolo vinto nel 2024, l’azzurro 24enne può assicurarsi anche un premio non indifferente. Il trionfo sul cemento dell’Ohio vale 1,12 milioni di dollari. Quasi il doppio rispetto ai 597mila (e spiccioli) già garantiti per la qualificazione alla finale del torneo che, in totale, mette in palio un montepremi di 9,19 milioni di dollari. 

 

Il 2025, nonostante la sospensione di 3 mesi nella prima metà della stagione, è stato sinora un anno decisamente positivo per Sinner a livello di risultati e di ‘conti’. L’eccellente rendimento in campo ha garantito all’azzurro premi per 8,43 milioni di dollari da gennaio ad oggi. In carriera, nel complesso, il numero 1 del mondo ha ottenuto premi per 45,68 milioni di dollari.  

 

 

