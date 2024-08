sinner,-heather-parisi:-“se-fosse-successo-a-djokovic-i-provax-lo-avrebbero-crocifisso”

ROMA – Le polemiche sulla positività al doping di Jannick Sinner non si placano. Il numero 1 al mondo, risultato positivo alle tracce di un metabolita del Clostebol al Masters 1000 di Indian Wells, è stato scagionato dal dall’International Tennis Integrity Agency (Itia). Considerando che non c’è stato dolo, Sinner è stato sanzionato con la perdita dei 400 punti della semifinale di Indian Wells e del premio in denaro relativo, pari a circa 300 mila euro. Ad intervenire sulla questione che sta infiammando i social da giorni è, tra gli altri, la showgirl Heather Parisi che su X scrive: “Possiamo essere d’accordo che se Djokovic fosse risultato positivo per doping (“accidental” or not) come è risultato per due volte Sinner la reazione di fans e media sarebbe ora diversa? Sarebbe stato crocifisso dai provax e ogni titolo rimosso. Fact”. La reazione al post non si è fatta attendere: “Si occupi di cose che conosce“, le scrive il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. “Non dica stupidaggini. Siete voi novax che dopo 4 anni ancora continuate a offendere chi crede alla scienza sciacallando senza tregua sui malori improvvisi che ci sono sempre stati”, dice un utente. E anche: “Per favore, torna a ballare. Lascia stare il tennis“.

