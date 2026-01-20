martedì, 20 Gennaio , 26

Maltempo in Sicilia, anziano viola divieto di transito e finisce in una voragine

(Adnkronos) - "Non ci è scappato il morto!...

Tempesta solare colpisce la Terra, è la più potente degli ultimi 20 anni: e l’aurora boreale illumina i cieli

(Adnkronos) - Una potente tempesta solare sta colpendo...

Grazia Di Michele contro Fazio: “In tv solo artisti adatti ad ogni evento”

(Adnkronos) - Una critica all'omologazione televisiva e il...

Paolini-Frech: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Jasmine Paolini torna protagonista agli Australian...
sinner,-il-completo-serale-convince-a-meta:-“lo-stilista-tifa-alcaraz”
Sinner, il completo serale convince a metà: “Lo stilista tifa Alcaraz”

Sinner, il completo serale convince a metà: “Lo stilista tifa Alcaraz”

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner, il completo serale convince a metà: "Lo stilista tifa Alcaraz"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Jannik Sinner fa parlare di sé non solo per i colpi in campo. Del suo esordio agli Australian Open 2026 di oggi, martedì 20 gennaio, i tifosi italiani che si sono svegliati di buon mattino per seguire il match con Gaston hanno notato il nuovo completo serale, ovviamente firmato Nike. Maglietta verde scuro con righe nere e ‘baffo’ bianco, pantaloncini dello stesso colore con una striscia gialla sul lato della coscia. Ma proprio come capitato per il completo diurno, sfoggiato nell’esibizione con Auger-Aliassime, l’outfit convince a metà. 

Su X si è scatenato il dibattito. A domanda diretta “vi piace il completo di Sinner?”, i tifosi e gli appassionati di tennis italiani si sono divisi tra chi apprezza una scelta cromatica sicuramente non convenzionale e chi invece ha nostalgia dei vecchi outfit di Jannik, usando anche l’ironia per farlo notare. “Molto meglio del diurno”, scrive un utente, “lo stilista tifa per Alcaraz”, gli risponde un altro. 

E ancora: “Non mi dispiace”, “terrificante”. “Era meglio la versione Luigi”, scrive ancora un altro account, facendo riferimento all’outfit sfoggiato da Sinner nell’ultimo Roland Garros. “Preferisco quello di Musetti, ma per fortuna lui sta bene con tutto”, scrive un’ammiratrice, mentre un’altra non sembra convinta: “Per fortuna che gioca a tennis, perché di moda non capisce molto”. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.