sinner,-il-regalo-di-atmane-per-il-compleanno:-una-carta-dei-pokemon

Sinner, finale a Cincinnati: quanto ha guadagnato e quanto vale la vittoria

(Adnkronos) - Jannik Sinner in finale nel Masters...

Addio a Pippo Baudo, re della televisione italiana: aveva 89 anni

(Adnkronos) - C'erano una volta i grandi presentatori....

Pippo Baudo, l’annuncio quasi in diretta di Cristina D’Avena: “Ci ha lasciato una persona stupenda”

(Adnkronos) - "Facciamo un applauso a Pippo Baudo,...

Pippo Baudo, Diaco: “Gigante, maestro e amico”

(Adnkronos) - "Pippo Baudo è stato un gigante,...
(Adnkronos) – Un regalo speciale. Jannik Sinner compie 24 anni e oggi, 16 agosto, festeggia battendo il francese Terence Atmane per 7-6, 6-2 nella semifinale dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati. L’azzurro, che nell’allenamento mattutino ha ricevuto gli auguri del pubblico con un tradizionale ‘happy birthday’, prima della sfida con il 23enne transalpino viene sorpreso dall’omaggio dell’avversario. 

 

 

Atmane, appassionato di Pokemon e uno dei principali collezionisti di card in Francia, regala a Sinner una carta. Il numero 1 del mondo non nasconde la propria sorpresa iniziale: l’azzurro apprezza il dono, il ringraziamento a Atmane è sincero. Provvedono poi i social manager del torneo di Cincinnati a svelare il ‘mistero’. Cosa ha regalato Atmane a Sinner? Una card dei Pokemon, ovviamente. Anzi, la card del Pokemon per eccellenza: ecco Pikachu. 

