Sinner, il rientro è più vicino: primo allenamento a Montecarlo

(Adnkronos) – Il giorno è finalmente arrivato. Oggi, mercoledì 16 aprile, Jannik Sinner torna ad allenarsi. Il tennista azzurro è arrivato in mattinata al Montecarlo Country Club per ricominciare gli allenamenti sul campo, 66 giorni dopo l’ultima volta. La scorsa domenica è infatti decaduto il divieto per il numero uno del mondo di esercitarsi con la racchetta in strutture federali (italiane ed estere), misura restrittiva che faceva parte dell’accordo siglato con la Wada per chiudere il caso Clostebol.

I tre mesi di squalifica stanno per terminare. L’inibizione scadrà infatti il prossimo 4 maggio e il ritorno in campo di Sinner è fissato per gli Internazionali d’Italia, il cui tabellone principale è in programma dal 7 al 18 maggio. Il primo step verso il rientro però parte da Montecarlo, dove Jannik ricomincerà ad allenarsi a pieno regime, dopo aver svolto nelle scorse settimane soltanto lavoro in palestra, accompagnato dall’allenatore Simone Vagnozzi e dal preparatore atletico Marco Panichi.