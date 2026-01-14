mercoledì, 14 Gennaio , 26

Milano Cortina, Malagò: "Salvini e Abodi sul caso tedofori? Ognuno ha le sue competenze. Caro biglietti sempre esistito"

Napoli-Parma, annullato il gol di McTominay: cos'è successo al Maradona

Scuola: Eurosofia, incontro su riforma diritto studio alunni con disabilità

Lollobrigida: "Capaci di imporre nostra qualità su mercati internazionali"

Sinner, il segreto a Melbourne? “Sono scaramantico, uso gli stessi armadietti”

Il segreto di Jannik Sinner? La scaramanzia. A pochi giorni dall’inizio degli Australian Open, primo Slam della stagione al via il prossimo 18 gennaio, il tennista azzurro ha già ‘prenotato’ il suo armadietto negli spogliatoi della Rod Laver Arena, lo stesso che usava nelle due precedenti edizioni del torneo, vinte entrambe proprio da Sinner. 

“Ho sempre gli stessi armadietti nello spogliatoio di Melbourne, sono vicini alle docce”, ha rivelato Sinner al canale YouTube degli Australian Open, “sono superstizioso a riguardo. Se le cose non vanno bene per un paio d’anni, allora cerco di cambiarle. Per esempio, ho modificato un paio di cose a Wimbledon l’anno scorso. Non le cambierò qui, finora sta andando bene”. 

Sinner ha poi esternato tutta la sua felicità per l’inizio della nuova stagione, in cui dovrà rincorrere il primo posto nel ranking occupato da Carlos Alcaraz: “È fantastico essere di nuovo qui, è un posto speciale per me. Quando inizi una nuova stagione, hai sempre dei dubbi”, ha spiegato, “non sai mai cosa succederà. Alcuni di noi non hanno ancora giocato partite ufficiali. Non vedo l’ora di iniziare”. 

L’azzurro ha poi parlato del rapporto speciale che lo lega al suo allenatore, Simone Vagnozzi: “Lui ha la sua visione e il suo mondo”, ha detto ridendo, “scherzi a parte, Simone è molto professionale e guarda più partite di tutti noi per darmi più feedback possibile. Lo prendo spesso in giro, ci conosciamo da molto tempo e abbiamo un legame profondo”. 

 

