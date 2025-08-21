giovedì, 21 Agosto , 25

Sinner, allenamento a New York e abbraccio con… Alcaraz

(Adnkronos) - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a...

Webuild si conferma leader mondiale nel settore acqua nella classifica Enr

(Adnkronos) - Webuild si conferma anche quest’anno leader...

Pappalardo choc, al concerto insulta la Meloni ma la platea lo fischia

(Adnkronos) - Momenti di imbarazzo e indignazione ieri...

Roma, cadavere su tetto a Monteverde: forse ladro di appartamenti

(Adnkronos) - Potrebbe essere un ladro di appartamenti...
sinner,-il-tabellone-degli-us-open:-esordio-con-kopriva,-possibile-derby-con-musetti-ai-quarti
Sinner, il tabellone degli US Open: esordio con Kopriva, possibile derby con Musetti ai quarti

Sinner, il tabellone degli US Open: esordio con Kopriva, possibile derby con Musetti ai quarti

DALL'ITALIA E DAL MONDOSinner, il tabellone degli US Open: esordio con Kopriva, possibile derby con Musetti ai quarti
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Jannik Sinner è pronto a tornare in campo agli US Open 2025. Il tennista azzurro sfiderà il ceco Vit Kopriva, numero 87 del mondo, all’esordio dello Slam americano, l’ultimo della stagione a cui arriva da campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno. Il sorteggio di oggi, giovedì 21 agosto, ha regalato a Sinner l’eventuale sfida, al secondo turno, con uno tra l’australiano Alexei Popyrin e il finlandese Ruusuvuori. 

Al terzo invece Sinner potrebbe affrontare il canadese Denis Shapovalov, il cinese Bu o l’ungherese Marton Fucsovics. Agli ottavi possibile incrocio con l’americano Tommy Paul o il kazako Aleksandr Bublik, che lo ha eliminato dall’Atp 500 di Halle. Ai quarti invece possibile derby azzurro con Lorenzo Musetti o Flavio Cobolli, ma anche con l’amico britannico Jack Draper. 

Soltanto in semifinale invece l’incrocio con il tedesco e numero tre del mondo Alexander Zverev, oltre che con l’australiano Alex De Minaur o i russi Andrey Rublev e Karen Khachanov. In finale, infine, la possibile sfida con Carlos Alcaraz o Novak Djokovic, oltre che con Taylor Fritz, finalista lo scorso anno e battuto proprio da Sinner. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.