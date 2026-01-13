martedì, 13 Gennaio , 26

Sinner in campo al ‘Million Dollar 1 Point Slam’: orario e dove vederlo in tv

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna protagonista. Il tennista azzurro, dopo l’esibizione di Seul contro Carlos Alcaraz, persa in due set, tornerà in campo a Melbourne mercoledì 14 gennaio nel ‘Million Dollar 1 Point Slam’, speciale torneo che permette a dilettanti e professionisti di giocare match da un solo punto nel tentativo di portare a casa il super premio da un milione di dollari australiani. 

Sinner si trova già in Australia per preparare gli Australian Open, primo Slam della stagione, al via il prossimo 18 gennaio. 

 

Il ‘Million Dollar 1 Point Slam’ è in programma mercoledì 14 gennaio a partire dalle 9 ora italiana. In campo scenderà anche Jannik Sinner, con orario e avversario ancora da stabilire. 

Lo speciale torneo si potrà seguire in diretta televisiva su HBO Max, Discovery+ e su Eurosport, oltre che su Dazn, visibile tramite smart tv. In streaming si potrà invece seguire sulla piattaforma web e sull’app di Dazn, su Tim Vision e Prime Video Channels, oltre che, in diretta gratuita, sul canale YouTube di Eurosport Italia. 

 

