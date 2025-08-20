mercoledì, 20 Agosto , 25

Sinner in coppia con Serena Williams agli Us Open? La rivelazione sulla ‘pazza idea’ di Jannik

Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il curioso retroscena su Jannik Sinner e il doppio misto agli Us Open è arrivato poche ore fa, in concomitanza con la rinuncia di Jannik al torneo di New York. Come spiegato al podcast Nothing Major Show da Eric Butorac, Senior Director of Player Relations dello Us Open, il numero uno al mondo avrebbe chiesto qualche mese fa di prendere parte al nuovissimo torneo con una compagna d’eccezione: Serena Williams, ex numero uno del ranking Wta ritiratasi nel 2022. “Sinner ha chiesto se Serena Williams poteva essere un’opzione” ha chiarito Butorac, aggiungendo una precisazione. “Credo che Serena non sia rientrata nel protocollo antidoping che richiede circa sei mesi per essere reintegrati. Non so se Federer o Nadal siano nella stessa situazione, ma non ho sentito né Roger né Rafa parlare di giocare”.  

Insomma, la suggestione (e anche qualcosa di più) era a portata di mano. Poi, i fatti hanno detto altro. Sinner avrebbe dovuto prendere parte al torneo in coppia con Katarina Siniakova. Il malore accusato nella finale del Masters 1000 di Cincinnati ha portato però l’azzurro a optare per qualche giorno di riposo. Una pausa utile a preparare al meglio il singolare agli Us Open, l’ultimo Slam della stagione.  

